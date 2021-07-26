Исламабад, , 13:31 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал Бен Фархан Аль Сауд посетит Пакистан во вторник 27 июля, чтобы обсудить двусторонние связи, а также «региональные и международные вопросы» со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши. Об этом, как передает портал The Dawn, сообщило министерство иностранных дел Саудовской Аравии в понедельник, 26 июля.

«Министры иностранных дел обменяются мнениями по всем проблемам двустороннего сотрудничества, а также по региональным и международным вопросам», — отметили в МИД Саудовской Аравии.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что саудовский чиновник также посетит других высокопоставленных лиц во время своего визита.