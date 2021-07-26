Андалусия, Испания, 26 июля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Минздрав Испании занимается расследованием случая смерти 36-летнего мужчины спустя 14 дней после прививки вакциной компании Janssen. Об этом пишет испанское издание El Mundo.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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По словам издания, врачи не исключают прямой связи между вакцинацией мужчины и его смертью спустя две недели.

Житель испанского автономного сообщества Андалусия был привит 25 июня, а 5 июля ему стало плохо, после чего его госпитализировали. Согласно первоначальной информации, мужчина мог скончаться от инсульта.