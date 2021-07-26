Песков рассказал, как Путин следит за Олимпиадой
Москва, 26 июля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин болеет за российских спортсменов, которые выступают на Олимпиаде в Токио, но не может смотреть их выступления онлайн. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 26 июля журналистам.
«Президент, как вы понимаете, не имеет возможности смотреть онлайн выступления наших спортсменов, но, конечно же, болеет за наших», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что Путин уже поздравил с олимпийской золотой медалью Виталину Бацарашкину. Российское руководство ждёт новых призёров.
Как сообщало ИА REGNUM, Бацарашкина 25 июля победила в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и принесла России первую золотую медаль Олимпиады в Токио.
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