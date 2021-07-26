Сочи, Краснодарский край, 26 июля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Сильные дожди и грозы прогнозируются на территории Сочи Краснодарского края 26−27 июля, экстренное предупреждение распространили синоптики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта 26 июля.

(сс) George Hodan Ливень

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«В соответствии с экстренным предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей в период с 18:00 26 июля до 18:00 27 июля 2021 года на территории Сочи местами ожидается сильный дождь, возможна гроза», — говорится в сообщении.

Вечером 23 июля на Сочи обрушились залповые дожди. В результате обильных осадков в городе оказались в зонах подтопления улицы Лазаревского, Хосты, Кудепсты, Адлера и Дагомыса. Легковой автомобиль, в котором находились четыре человека, опрокинулся с моста через реку Мацеста. Позже было обнаружено тело водителя.