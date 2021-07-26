Москва, 26 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Пребывание России в Совете Европы, ПАСЕ и в ЕСПЧ депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») сравнил с мазохизмом.

Djtm Зал ЕСПЧ

«Считаю, что наше пребывание в Совете Европы, как и в ПАСЕ, в ЕСПЧ — это что-то от мазохизма. Потому что, сами эти организации нам ничего не дают, но при этом выносят в стопроцентном случае антироссийские решения», — рассуждает Никонов в ТГ-канале.

Он также обратил внимание на то, что членство страны в международных организациях является платным.

«И мы еще за это деньги платим. И за членство. А затем еще и оплачиваем те санкции, которые вводятся тем же ЕСПЧ…» — отметил парламентарий.

В целом, Никонов считает это пустой тратой времени, денег и нервов. Депутат ожидает, что решения ЕСПЧ предсказуемы, и в любом иске, где одной стороной будет Россия, другой — Украина, будет занята сторона Украины.