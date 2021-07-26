Джакарта, 26 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 28 228 носителей коронавируса, сообщает Kompas.

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По состоянию на 26 июля в Индонезии выявили 3 194 733 случая заражения коронавирусом.

За последние 24 часа побороть коронавирус в Индонезии смогли 40 374 человека. Всего коронавирусом переболели 2 549 692 жителя Индонезии.

В период с 25 по 26 июля 2021 года от COVID-19 скончались 1487 человек. Всего эпидемия унесла жизни 84 766 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии выявило 966 случаев заражения штаммами коронавируса.