Курск, 26 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Курской области 26 июля зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе были выявлены 45 тыс. 498 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 42 тыс. 763 пациента, в том числе 124 — за последние сутки.