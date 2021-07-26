Новосибирск, 26 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе скончавшихся 33-летняя женщина.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Также жертвами COVID-19 стали четверо мужчин в возрасте 63−77 лет и четыре женщины от 67 до 83 лет. Всего за весь период пандемии в регионе от коронавируса умерли 2 287 человек.

«По данным оперативного штаба на утро 26 июля в регионе зарегистрировано 51 708 случаев коронавируса (+209 за сутки), в том числе у 3 737 детей. 44 149 пациентов выздоровели (+44 за сутки)», — добавили в штабе.

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