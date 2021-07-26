Воронеж, 26 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Воронежской области за сутки подтверждено 478 новых случаев заражения коронавирусом, данные опубликованы региональным оперативным штабом 26 июля. Сутками ранее, 25 июля, сообщалось о 475 новых случаях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

С выздоровлением после коронавируса за сутки выписан 2 91 воронежец. За тот же период зарегистрирована смерть 14 пациентов.

Всего в Воронежской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 101 611 человек, выздоровели 94 740 пациентов. Инфекция унесла жизни 4 275 воронежцев.