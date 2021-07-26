Екатеринбург, 26 июля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Свердловской области выявлены ещё 494 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области произошло 104 918 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

156 новых носителей коронавируса проживают в Екатеринбурге, 338 человек — в других муниципалитетах. Нынешние цифры близки к рекордным (22 июля 2021 года в регионе зафиксировали 495 ковид-пациентов).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти утверждали, что регион вышел на плато по заболеваемости COVID-19.