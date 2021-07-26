Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Ленинградской области на фоне снижения суточного числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией начали постепенно сворачивать коронавирусные койки. За текущую неделю их число должно сократиться более чем в четыре раза. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Admoblkaluga.ru Резервные койки

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«На этой неделе запланировано сокращение 634 коек в Киришах, Приозерске, Бокситогорске и Тосно. С 3 августа прекратят госпитализацию пациентов с COVID-19 на 100 коек в Ломоносовской больнице», — сообщили в администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на лечение от COVID-19 в медицинские организации Ленинградской области за 25 июля поступили 77 человек (в предыдущие сутки — 96 пациентов). Снижение числа госпитализаций в региональные стационары наблюдается уже более недели. В настоящий момент в регионе развернуто 2678 коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободно 989 (36,93%).