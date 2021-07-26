Таррагона, Испания, 26 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Сильный пожар в испанском автономном сообществе Каталония уничтожил уже более 1,6 тысяч га леса. Об этом сообщила в своём аккаунте в Twitter пожарная служба региона.

Пожар

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Пожар начался 24 июля в районе Санта-Колома-де-Керальт, расположенного в провинции Таррагона. В тушении пожара задействовали около сотни пожарных расчетов и воздушную технику, ряд близлежащих автодорог был перекрыт.

По сообщениям местных СМИ, пожар удалось локализовать на 90%.