Президент Киргизии разрешил правительству приостанавливать безвизовый режим
Бишкек, 26 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому кабинет министров получил право полностью или частично приостанавливать действие безвизового режима въезда в республику.
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Садыр Жапаров
Также глава государства ввел безвизовый режим ещё для девяти стран: Албании, Болгарии, Вьетнама, Израиля, Мексики, Республики Кипр, Румынии, Северной Македонии и Таиланда.
Всего же в список государств, граждане которых могут до 60 дней находиться в Киргизии без предварительного открытия визы, теперь входят 61 страна мира.