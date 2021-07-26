Бишкек, 26 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому кабинет министров получил право полностью или частично приостанавливать действие безвизового режима въезда в республику.

President.kg Садыр Жапаров

Также глава государства ввел безвизовый режим ещё для девяти стран: Албании, Болгарии, Вьетнама, Израиля, Мексики, Республики Кипр, Румынии, Северной Македонии и Таиланда.

Всего же в список государств, граждане которых могут до 60 дней находиться в Киргизии без предварительного открытия визы, теперь входят 61 страна мира.