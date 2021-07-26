Краснодар, 26 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 257 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля. Накануне, 25 июля, сообщалось о 253 новых заболевших.

Zdrav-nnov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Лидирует по суточному числу заразившихся Горячий Ключ — там выявлены 44 носителя, на втором месте Краснодар — 20 человек получили положительные результаты тестов. В Выселковском районе выявили 16 носителей, в Геленджике — 14, в Апшеронском и Мостовском районах — по 10, в Кореновском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах — по 12 заболевших. В Староминском районе выявили девять новых пациентов. В Сочи заболели восемь человек.

С начала пандемии на Кубани подтверждено 57 738 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 46 881 пациент, 4048 человек спасти не удалось. В стационарах остаются 2 827 ковид-пациентов, 74 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, семеро — на ЭКМО.