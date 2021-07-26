Нижний Новгород, 26 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Роспотребнадзор внес сотрудников гостиниц и служб доставки Нижегородской области в список подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление подписала главный санврач региона Наталия Кучеренко.

Дарья Драй ИА REGNUM Курьер

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В ведомстве отмечают, что также изменен срок организации вакцинации не менее 60% от численности сотрудников групп риска — теперь он перенесен на 30 августа 2021 года.

Исключением станут только нижегородские работники сферы образования. Срок иммунизации от коронавирусной инфекции хотя бы 60% из них остается прежним — до 20 августа 2021 года.