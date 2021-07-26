Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Первая из двух запланированных для установки палаток для вакцинации от коронавируса начала работу в тестовом режиме в Петербурге. Привиться от COVID-19 в шатре на улице горожане смогут в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Об этом 26 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Как рассказали в комздраве, с 26 июля в тестовом режиме здесь начал работать палаточный прививочный пункт. Он расположился на входе в парк 300-летия в Приморском районе города (ближайшая станция метро «Беговая», — прим. ред.).

Заметим, что в планах у Смольного — развернуть такой же прививочный пункт в пешеходной зоне 7−8 линии Васильевского острова. Однако когда он начнет свою работу, пока неизвестно.