Москва, 26 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Тёплая комфортная погода установится в Москве и Московской области в ближайшие дни. Воздух прогреется примерно до +27 градусов, потеплеют ночи, рассказала 26 июля RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

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Погоду в начале недели, по её словам, будет определять область повышенного атмосферного давления. Дожди возможны лишь к вечеру в среду, 28 июля.

В Москве 26 июля ожидается +25…+27 °C, а 27 июля — +27…+29 °C. Ночами будет +14…+16 °C, в центре столицы — до +19 °C. Добавит комфортности слабый ветер, к вечеру 28 июля и в следующие два дня он может усиливаться.

Днём 29 и 30 июля будет +25…+27 °C.

«То есть температура воздуха будет на пару градусов выше климатической нормы, в целом погода будет довольно комфортной и для работы, и для отдыха», — сказала метеоролог.

Позднякова добавила, что комфортная и тёплая погода ожидается и в первые дни августа.

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