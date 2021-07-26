Москва, 26 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В России нет экономических стимулов для создания собственного нового производства микрочипов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил старший преподаватель департамента маркетинга высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев. Так он прокомментировал ситуацию с глобальным дефицитом микрочипов и объяснил, есть ли у РФ шанс воспользоваться таким положением дел и занять соответствующую нишу на мировом рынке.

Köf3 Чип Samsung

«Мировым лидером в производстве микрочипов являются страны Восточной Азии, особенно Тайвань, — сказал Лебедев. — Большинство технологических гигантов постепенно отказались от собственного производства микрочипов, передавая заказы на аутсорс, это привело к сокращению количества компаний-производителей. В частности, наиболее продвинутые на данный момент микрочипы по технологии 3нм производятся только на мощностях Samsung и TSMC. Такая концентрация позволяет ориентироваться на глобальный рынок, сокращать издержки за счёт объёма, что, в свою очередь, эффективно предотвращает проникновение других производителей на рынок производства микрочипов».

Однако, как пояснил Лебедев, производители из РФ не освоили технологические процессы подобного уровня, а размер внутреннего рынка препятствует развёртыванию глобально конкурентоспособного производства.

«Всё вышеперечисленное свидетельствует об отсутствии экономических стимулов для создания собственного нового производства микрочипов в РФ», — сказал Лебедев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что дефицит на мировом рынке микрочипов будет ощущаться ещё долго.