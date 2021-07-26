Стокгольм, 26 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Во всех без исключения регионах Швеции работают поставщики медицинских услуг, которые позволяют своим пациентам требовать, чтобы их лечили врачи и стоматологи только из числа этнических шведов. Об этом 26 июля написала газета Dagens Nyheter (DN) со ссылкой на результаты своего расследования.

George Hodan Доктор

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Журналисты издания обзвонили около 120 государственных и частных медицинских учреждений по всей стране. В беседах репортеры притворились пациентами, которые скоро переедут в тот или иной муниципалитет и должны зарегистрироваться у нового поставщика медицинских услуг. Журналисты просили записать их к врачам и стоматологам из числа «шведов или настоящих шведов».

Отмечается, что если журналистов спрашивали, беспокоит ли их уровень владения шведским языком того или иного специалиста, они отвечали «нет» и повторяли просьбу, делая упор на этнической принадлежности медика. В половине случаев журналистам удалось удовлетворить свои требования и записаться на прием к этническому шведу.