Москва, 26 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 2629 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это минимальный показатель суточного прироста в Москве с 31 мая 2021 года. Накануне в главном городе страны выявили 3406 новых случаев. Всего в столице с начала пандемии исследования подтвердили 1 490 707 случаев заражения коронавирусом.

«За сутки госпитализированы 848 человек, скончался 101 пациент», — рассказали в штабе, добавив, что на ИВЛ находятся 537 человек.