Нижний Новгород, 26 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Больничная палата

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Накануне сообщалось также о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4929 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июля в области выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 534 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 137 864 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7309 человек.

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