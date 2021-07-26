Стокгольм, 26 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Йохан Линдквист из Арвики — один из 485 жителей шведского Вермланда, у которых был диагностирован постковидный синдром. Однако болезнь Йохана затянулась надолго, поскольку после перенесенного COVID-19 он находится на больничном уже 15 месяцев. Об этом 26 июля сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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«Немыслимо, чтобы это занимало так много времени, теперь просто хочется восстановится после этого», — отметил в интервью телеканалу Йохан.

Как сообщают журналисты, Йохан заболел COVID-19 в апреле прошлого года. Само заболевание проходило в настолько тяжелой форме, что ему потребовалась помощь реаниматологов.

«Каково это жить с таким до конца неизвестным диагнозом?» —спросили мужчину.

«Я не беспокоюсь, и я полагаюсь на окружающих меня людей, я получаю всю необходимую помощь. А я получаю очень хорошую помощь», — ответил Йохан.