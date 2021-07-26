Нижний Новгород, 26 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 26 июля выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 534 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 137 864 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 492 человека, всего выздоровели с начала пандемии 125 626 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 4929 человек. Накануне сообщалось также о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7309 человек.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

По состоянию на 26 июля в регионе проведено 3 165 412 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9175 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 291,3.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 26 июля остаются свободными 30% коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией.