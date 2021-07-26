Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки лабораторно подтверждено 244 случая новой коронавирусной инфекции, сообщили 26 июля в оперативном штабе. Это ровно столько же, сколько было выявлено днем ранее, и на три случая больше, чем 24 июля по итогам предшествующих суток.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Суточная выявляемость зараженных коронавирусом в количестве около 240 человек наблюдается в Ленобласти еще с 15 июля, с того же момента снижается количество госпитализаций больных с ковидом и внебольничной пневмонией.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, в списке населенных пунктов с наибольшим числом новых случаев заражения сегодня значатся Тихвин (19), Выборг (13), Всеволожск, Кириши (по восемь), Гатчина, Кингисепп (по семь), Кудрово, Сланцы, Тосно, Сясьстрой и пгт. им. Свердлова, Кузнечное, деревня Старая (по пять).

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировано еще 10 летальных исходов от ковида — это на две смерти меньше, чем было зафиксировано днем ранее и на одну меньше, чем двое суток назад.

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 54 878 случаев заражения, из числа заболевших выздоровел 46 791 человек, в том числе 71 пациент выписан за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 2044 человека.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 2678 коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них свободно 989 коек (36,93%). На койки для лечения COVID-19 в медицинские организации Ленинградской области за минувшие сутки — 25 июля — поступило 77 человек (в предыдущие сутки было доставлено 96 пациентов). Снижение числа госпитализаций в региональные стационары наблюдается уже больше недели.