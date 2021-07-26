Москва, 26 июля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 23 239 до 6 149 780. Об этом 26 июля сообщили в оперативном штабе по противодействию COVID-19.

Коронавирус

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За сутки в РФ скончались от ковида 727 человек, с начала пандемии инфекция стала причиной смерти 154 601 человека. Вылечились от коронавирусной инфекции за истекшие 24 часа 16,2 тыс. человек, с начала пандемии — свыше 5,5 млн человек.

Среди регионов лидером по суточному приросту случаев заражения коронавирусом остаётся Москва, однако отрыв от второго и третьего мест значительно сократился — 2629 новых случаев против 2161 и 1929 соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация остаётся эффективным инструментом борьбы с эпидемией коронавируса, даже несмотря на непрерывное возникновение новых штаммов, заявил профессор кафедра вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.