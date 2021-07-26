Вирусолог оценил эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса
Москва, 26 июля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В настоящее время все известные штаммы коронавируса не способны «обходить» иммунитет, образующийся в результате использования ныне применяемых вакцин. Об этом 26 июля заявил профессор кафедра вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский на телеканале «Россия 24».
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«Я не могу исключить, что когда-то появится некий штамм, который уходит от вакцины — а сейчас они уходят только в незначительной степени, это касается и дельты, и лямбды, и других», — заявил Аграновский.
«Меня всегда больше интересует, что можно сделать в данной ситуации, когда появляются новые штаммы. Не бояться вакцинироваться, я считаю, нужно, потому что те вакцины, которые сейчас есть в обороте, в частности «Спутник V», они пока что бьют известные в настоящий момент штаммы», — указал он.
При этом далеко не все штаммы имеют шанс на закрепление в популяции, отметил эксперт.
«Вот появился новый штамм: ещё не факт, что он будет вытеснять другие штаммы. Может, будет иметь преимущество. Он может иметь несколько другие свойства, но пока что он не стал доминирующим. И произойдёт ли это, неизвестно», — указал Аграновский.