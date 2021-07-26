Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 1929 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на пять случаев меньше, чем в предыдущий день. И на восемь случаев меньше, чем двое суток назад.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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При этом в стационарах за сутки зафиксировано 70 летальных исходов среди ранее заразившихся коронавирусом. Это на семь случаев меньше, чем сутками ранее, и на три случая меньше, чем два дня назад.

Всего с начала пандемии — с марта 2020 года — в Санкт-Петербурге официально установлено 519 129 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 18 910 человек. Выздоровели 493 848 человек, в том числе 1298 человек выписаны по выздоровлению за минувшие сутки.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 153 человека.