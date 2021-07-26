Москва, 26 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Возникновение новых штаммов коронавируса не означает, что они обязательно распространятся и станут доминирующими. Об этом 26 июля заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский на телеканале «Россия 24».

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"Штаммы новые появляются всё время, это случайный статистический процесс. При копировании информации вируса вносятся опечатки — они случайные совершенно, и из них отбираются те, которые выгодны для вирусных поражений», — заявил Аграновский.

Недавние новые варианты коронавируса (например, так называемый Дельта-штамм) характеризуются большей заразностью: так что «связывающий участок обладает повышенным сродством к рецептору слизистой оболочки».

«Но если появился новый штамм, ещё не факт, что он будет вытеснять другие штаммы. Это случайно ведь — может, будет иметь преимущество. Он может иметь несколько другие свойства, но пока что он не стал доминирующим. И произойдёт ли это, неизвестно», — указал он.