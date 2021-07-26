Москва, 26 июля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Российские студенты находятся на низком уровне вовлечённости в предпринимательскую сферу. Об этом в ходе вебинара, посвященного молодежной политике, заявила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина.

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«Мы отмечаем критически низкую вовлеченность студентов в предпринимательское сообщество, в том числе в создание высокотехнологических решений, создание стартапов», — сказала Дружинина.

Для решения данной проблемы, по мнению представительницы ведомства, требуется проводить массовую диагностику предпринимательских компетенций у студенческого сообщества, что позволит «создать систему, с одной стороны, выявления скрытых талантов, с другой — трансляции моделей создания и развития современного технологического бизнеса».

В министерстве, по словам Дружининой, также планируется проведение бизнес-тренингов, деловых игр, интенсивов для студентов, что также поможет решить обозначенную проблему.