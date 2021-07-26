Москва, 26 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Возникновение новых штаммов коронавируса является естественным и ожидаемым процессом. Об этом 26 июля заявил профессор кафедра вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский на телеканале «Россия 24».

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«Я не думаю, что не надо бояться, потому что паника — это лучший союзник COVID-19. Штаммы новые появляются всё время, это случайный статистический процесс», — заявил Аграновский.

«При копировании информации вирусной вносятся опечатки — они случайные совершенно, и из них отбираются те, которые выгодны для вирусных поражений. Например, вирус становится более заразным: его рецептор, связывающий участок, обладает повышенным сродством к рецептору слизистой оболочки. Это варианты дельта, бразильский (штамм)», — указал он.