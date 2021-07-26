Джакарта, 26 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. По данным министерства иностранных дел Индонезии, ещё девять индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма — все новости»

Новые случаи выявлены во Вьетнаме, в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте.

Всего коронавирусом за границей заразились 5453 гражданина Индонезии, 218 человек скончались, а 762 человека все ещё находятся на лечении.

В России коронавирусом переболели 37 индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия репатриирует 200 граждан, проживающих в Индонезии.