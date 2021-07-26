Москва, 26 июля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Основной минус системы маркировки товаров — это ее трудоемкость внедрения и применения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов, отвечая на вопрос, нужна ли вообще в РФ эта система.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели выбирают товар

«Скорее нет, чем да, поскольку она заточена на прослеживаемость товародвижения, а не повышение качества продукта. И «Честный знак» будет сводиться к тому, что произвел продукт именно тот, кто поставил маркировку, — сказал Чеглов. — Наверное, нужно экспериментировать с введением маркировки в отношении отдельных товарных групп (например, сыров, масла сливочного…), где есть фальсификаты. Основной минус системы — трудоемкость внедрения и применения. Фермер должен вручную маркировать свою продукцию. Переработчик — покупать маркирующую машину. А на кассе магазинов каждая единица молочной продукции должна быть просканирована дважды».

Второй минус, на который обратил внимание экономист, состоит в том, что создание системы и ее функционирование ложится на плечи производителей.

«Это вызывает дополнительную финансовую нагрузку на производителей в условиях перманентных кризисов, которая тем больше, чем меньше предприятие. И торговля не останется в стороне. Она должна апгрейдить существующее оборудование и взять на себя огромное количество дополнительных манипуляций, «выход» от которых ясен только в части доходов оператора системы», — сказал Чеглов.

Основной плюс этой системы, как пояснил Чеглов, — это увеличение поступающих налогов.

«Кроме того, покупатель получит развернутую информацию о происхождении товара, но вот насколько она ему будет полезна, пока никто не определил. Государство ускорит консолидацию рынка и техперевооружение производства, ибо только крупный производитель в состоянии инвестировать в новые технологии», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, как должны вести себя власти РФ, чтобы побудить бизнес более активно внедрять обязательную маркировку товаров.