Москва, 26 июля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Для беременных женщин в Москве, заболевших коронавирусной инфекцией, начали работать два стационара. Об этом 26 июля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Беременность

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

«Теперь на базе наших двух ведущих клиник с большим опытом лечения коронавирусной инфекции работают новые отделения стационаров кратковременного пребывания, которые будут принимать только беременных женщин», — сказала Ракова.

По словам заместителя мэра, для обеспечения комфорта и безопасности будущих матерей, акушеры-гинекологи разработали алгоритмы ведения беременных с COVID-19. Так, планируется выявлять на ранней стадии возможные осложнении, применять при лечении только современные препараты, а для принятия решения о госпитализации будет достаточно консультации по телефону.

Стационары для беременных открылись в столичных ГКБ №15 и №52.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Крым подтверждено 389 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 26 июля в региональном оперативном штабе 26 июля.