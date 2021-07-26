Тбилиси, 26 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 19 375 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1264 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 26 июля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 404 023 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 374 753 победили инфекцию, в том числе 1665 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 5714 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 26 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5247 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1737.

Днём ранее в Грузии в ходе 31 204 исследований выявили 2061 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1654 человека.

Стоит отметить, что в Грузии в последние месяцы растут темпы распространения коронавируса. В стране приходится создавать новые койко-места для приёма пациентов с COVID-19.