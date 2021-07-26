Москва, 26 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России имеются базы мер поддержки населения не только на федеральном, но и на региональном и муниципальном уровнях. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Government.ru Татьяна Голикова

«На примере материнского капитала, собственно, мы и начали отрабатывать вот этот институт, который сегодня приобрел статус стратегической инициативы и получил название «Социальное казначейство». За достаточно короткий период мы собрали в системе Пенсионного фонда все на сегодняшний день причитающиеся нашему населению социальные льготы, выплаты, меры социальной поддержки — они по-разному везде называются. Сейчас мы имеем базу не только федерального уровня, но и уровня субъектов и уровня муниципалитета», — сказала Голикова.

По её словам, властям это потребовалось для того, чтобы они «поняли основания, по которым эти меры социальной поддержки назначаются», а также «кто имеет право их получать»: «Выяснилось, что их [мер поддержки населения] порядка 387, модификаций этих 387 [комплексов мер] более 30 тысяч».