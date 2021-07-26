Канберра, 26 июля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Прекращение локдауна в штате Южная Австралия, запланированное на 27 июля, будет осуществлено «по плану». Премьер-министр штата Стивен Маршалл 26 июля на пресс-конференции объявил о том, что локдаун в регионе будет снят на фоне всего одного выявленного случая заражения SARS-CoV-2 за последние сутки. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Я очень благодарен всем жителям Южной Австралии, которые соблюдали ограничения», — подчеркнул Маршалл.

При этом он добавил, что власти Южной Австралии сохранят некоторые из ограничений. Так, число посетителей магазинов и других общественных мест будет рассчитываться исходя из одного человека на четыре квадратных метра. Прием пищи в фуд-кортах будет разрешен только за столиками. В местах повышенного риска ношение масок будет обязательным, в то время как на улице их можно будет носить в свободном порядке по желанию.

Маршалл также отметил, что введенный локдаун сыграл свою роль и позволил штату вновь в скором времени возобновить очное обучение в школе и постепенно возвращать сотрудников на свои рабочие места.