Симферополь, 26 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 389 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 26 июля в региональном оперативном штабе 26 июля. Накануне, 25 июля, сообщалось о 386 новых носителях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Крыму выписаны с выздоровлением 35 пациентов. Статистику смертности пополнило ещё шесть летальных исходов, зарегистрированных за последние 24 часа. В стационарах с коронавирусом и пневмонией остаются 3 222 человека, 4 062 лечатс дома.

С начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 57 930 человек, из них выздоровели 48 999 человек, 1 706 пациентов с ковидом скончались.