Новосибирск, 26 июля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. На территории Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными явлениями природы в ближайшие два дня. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, ожидаются ливни, град и сильный ветер.

Галина Жолонковская Ветер

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Так, днём 26 июля и ночью 27 числа ветер усилится до 17−22 метров в секунду. При грозах шквалистый ветер местами может достигать 25 метров в секунду.

В связи с этим спасатели предупреждают о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за обрывов линий связи и электропередач, падения слабозакрепленных конструкций и срыва кровли со зданий и сооружений.

«Ожидаемые погодные условия способны нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозят повреждением объектов, увеличением случаев травматизма среди людей, а также спровоцировать дорожно-транспортные происшествия», — отметили в управлении.

Властям рекомендовано держать ситуацию на местах под контролем. Жителей в ведомстве призвали соблюдать в эти дни повышенную осторожность, не приближаться к деревьям, рекламным щитам и ветхим здания. Не рекомендованы поездки на личном транспорте.