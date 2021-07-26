Сидней, Австралия, 26 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Комиссар полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мик Фуллер пообещал, что любые возможные протесты против действующего локдауна в Сиднее будут подавлены силами полиции. Об этом он заявил 26 июля в ходе пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Антонова Дарья ИА REGNUM Акция протеста

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«Сейчас в интернете идут обсуждения, и есть информация о возможной акции протеста в эту субботу (31 июля — прим. ИА REGNUM)», — отметил Фуллер.

«Мы будем пристально следить за развитием событием. Мы предпримем меры на раннем этапе. Вы будете арестованы и привлечены к ответственности», — добавил комиссар.

Комментарии Фуллера поступили после того, как 24 июля в центре Сиднея собрались тысячи протестующих на «митинг за свободу», направленный против введенных властями ковид-ограничений.

Подобные акции прошли в Мельбурне и Брисбене.