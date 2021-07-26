Сидней, Австралия, 26 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Ввиду ухудшения ситуации с коронавирусом в австралийском Сиднее, все больше экспертов отмечают, что сведение к нулю случаев заражения SARS-CoV-2 для снятия ограничений является невозможным, а карантин в городе продлится до Рождества. Об этом 26 июля сообщил новостной портал News.com.au.

(сс) Herry Lawford Сидней, Австралия

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Количество ежедневных выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Новом Южном Уэльсе продолжали расти. 26 июля их число увеличилось до 145, что является одним из наихудших показателей с момента текущей вспышки коронавируса в штате.

Эксперты, в том числе клинический эпидемиолог из Мельбурнского университета профессор Нэнси Бакстер, теперь полагают, что власти Сиднея не смогут свести к нулю число выявленных случаев заражения коронавирусом за счет локдауна.

«Я надеюсь, что это не так, но тренд пока не изменился», — отметила профессор Бакстер в интервью news.com.au.

Ранее премьер-министр штата Глэдис Бережиклян заявила, что именно почти полное отсутствие новых выявленных случаев заражения коронавирусом станет предпосылкой к снятию ограничений.

В то же время профессор отмечает, что локдаун продлится в городе до Рождества исходя из недостаточного охвата вакцинацией.

«Это возможный сценарий, потому что локдаун не позволил взять вирус под контроль в той степени, в которой мы хотели», — объяснила Бакстер.