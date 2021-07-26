Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге тестирование на коронавирус прошли 22 153 человека, сообщили 26 июля в городском оперштабе. Это на девять тысяч человек меньше, чем сутками ранее, что является обычным временным снижением, характерным для воскресного дня.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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Специалисты за сутки обработали 6547 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, за 24 июля в Петербурге зафиксировано 1934 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 77 ранее заболевших COVID-19. Данные за 25 июля станут известны в ближайшие часы.