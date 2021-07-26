Москва, 26 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Так и не отважившись на тестирование 20-дневной скользящей средней в конце прошлой недели, нефть марки Brent начала торги 26 июля с падения, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Добыча нефти

«Котировки утратили уровень $73 за баррель и передвинули минимумы до зоны $72,50. На рынке сохраняются опасения относительно восстановления спроса.

Эти страхи снова обострились на фоне дальнейшего распространения штамма дельта, который активно проявляет себя в ряде регионов после снятия ограничений.

Теперь трейдеры предполагают, что ухудшение ситуации с коровирусом может подтолкнуть властей к возобновлению ограничительных мер, что в свою очередь затормозит восстановление экономики и, соответственно, спроса на энергоносители.

Также участники рынка переваривают пятничные данные Baker Hughes, которые отразили увеличение числа действующих буровых установок еще на семь единиц, до 387 штук.

После четырех недель роста буровая активность достигла максимального с апреля прошлого года значения. Это в свою очередь указывает на потенциал увеличения сланцевой добычи в США.

Таким образом, в ближайшей перспективе Brent будет непросто возобновить рост, особенно в свете неоднозначного отношения к риску после новостей из Китая, где регуляторы продолжают закручивать гайки, на этот раз устремив свой взор на индустрию онлайн-образования.

Так, в течение дня не исключено движение цен в направлении $72 и ниже, тогда как в случае отскока первичной целью теперь является отметка $73», — считает эксперт.

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