Сидней, Австралия, 26 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс, расположенного на юго-востоке Австралии, Глэдис Бережиклян в ходе пресс-конференции 26 июля сообщила об очередном большом количестве выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Несмотря на длящийся уже пятую неделю подряд в районе Сиднея и его пригородов локдаун статистика по коронавирусу ухудшается изо дня в день. Об этом сообщил новостной портал news.com.au.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Несмотря на жесткие карантинные меры, власти штата за прошедшие сутки подтвердили, что за ночь было выявлено 145 новых случаев заражения SARS-CoV-2 после 141 случая сутками ранее.

«И я также просто хочу поблагодарить подавляющее большинство наших граждан, которые ведут себя правильно», — отметила Бережиклян во время пресс-конференции.

«И, к сожалению, мы знаем, что в условиях распространения «Дельта"-варианта достаточно лишь нескольких отдельных групп людей, поступающих неправильно, чтобы свести на нет все наши усилия», — добавила премьер-министр.