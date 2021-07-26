Москва, 26 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В настоящее время российские предприниматели так и не получили объяснения, почему организация системы маркировки товаров передана крупному бизнесу, в то время как средний и малый бизнес должен делать отчисления на ее содержание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал сетования Минпромторга РФ по поводу того, что индивидуальные предприятия недостаточно активно подключаются к системе маркировки молочной продукции. Как пояснил Чеглов, предприниматели не спешат подключаться по целому ряду причин.

Byrich.ru Как государство внедряет маркировку, чтобы не повышать налоги

«Во-первых, потому что предельные сроки «нелояльности» принятым нормам еще не наступили, а для малых предприятий и фермерских хозяйств наступят еще не скоро, — сказал Чеглов. — Во-вторых, то, как внедряется маркировка, вызывает у мелких предпринимателей, и не только, оппортунистические настроения. Ведь до сих пор нет четкого и простого объяснения, почему организация выстраиваемой системы передана очень крупному бизнесу, который является к тому же ее бенефициаром, а средний и малый бизнесы должны делать отчисления на содержание системы, да и создавать необходимую инфраструктуру за свой счет. Наконец, параллельное сосуществование «Меркурия» и «Честного знака» не мешало бы прояснить. И почему нанесший маркировку становится честным?»

В-третьих, как пояснил Чеглов, процедура внедрения и эксплуатации дорогая для небольших предприятий.

«Фермеры и мелкие переработчики вряд ли в состоянии осилить приобретение и наладку оборудования», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, страны — члены ЕАЭС могут начать маркировку бутилированной воды с 1 декабря 2021 года.