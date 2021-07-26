Москва, 26 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Вакцинация не должна ограничивать права детей. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

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«Ни в коем случае вопрос вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, не должен ограничивать права детей на образование, охрану здоровья или иные права», — сказала Кузнецова, комментируя предложение главного санитарного врача Украины о недопуске в школу непривитых детей.

По её словам, решение о вакцинации детей должно оставаться за их родителями, и лишь «после того, как родителям, обществу предоставят данные завершенных клинических исследований» вакцины от COVID-19.