Белгород, 26 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. День города в Белгороде может пройти без массовых мероприятий. С предложением выступил мэр Юрий Галдун 26 июля на еженедельном оперативном совещании.

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«Сегодня в Белгороде эпидситуация не очень хорошая. Да, нам сейчас хватает мест в больницах, но прогнозы не очень хорошие. Ко мне обращаются жители и общественные организации с просьбой не проводить массовые мероприятия в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Прошу поддержать», — цитируют мэра «Белновости».

Врио губернатора Вячеслав Гладков дал поручение направить в управление Роспотребнадзора региона просьбу предоставить рекомендации по проведению мероприятий. Окончательное решение будет принято 28 июля.

День города в Белгороде празднуют 5 августа — это день освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году и день первого салюта в Великой Отечественной войне, который прозвучал в Белгороде и Орле.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области вводились ограничения на массовые мероприятия и работу музеев 12 июля, в День Прохоровского сражения.