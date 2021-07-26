Тирасполь, 26 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В ходе 533 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 24 случая заражения коронавирусом. Об этом 26 июля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 50 650 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 049 человек, в том числе 58 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1242 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток такие случаи не зафиксировали.

Днём ранее в Приднестровье провели 439 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 26 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 27 человек.

Стоит отметить, что в ПМР, согласно данным минздрава, примерно треть случаев заражения коронавирусом проходят бессимптомно.