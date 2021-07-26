Пекин, 26 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Тайфун парализовал движение в китайском городе Шанхае. Стихия идёт на японскую столицу Токио, там ожидаются ливни и ураганный ветер, сообщает Первый канал.

hbieser Шанхай

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«На Токио надвигается мощный тайфун, ливни и ветер с порывами 35 м/с», — говорится в сообщении телеканала.

Жителей прибрежных районов предупредили о возможных волнах высотой с трёхэтажный дом.

По юго-восточной части Китая тайфун уже ударил. Там подтоплены населённые пункты, эвакуированы около 1,5 млн человек. В Шанхае прервано движение поездов, в двух международных аэропортах рейсы отменены.

Транспортный коллапс наступил в столице Лондона Великобритании. После ливней оказались затоплены десятки улиц, вода хлынула в метро. Последствия разгула стихии устраняют и в центре Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в оргкомитете летней Олимпиады в Токио не исключили, что из-за тайфуна придётся скорректировать расписание спортивных состязаний. Часть мероприятий уже перенесли на другие дни.

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