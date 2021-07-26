Москва, 26 июля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Россия находится на 16-м месте среди 32 европейских стран по доступности бензина для населения. По дешевизне топлива РФ уступает только Казахстану, следует из результатов исследования РИА Рейтинг, опубликованных 26 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около тысячи литров 95-го бензина», — говорится в публикации.

Жители Казахстана, Эстонии, Латвии и Литвы, Белоруссии, Румынии, Венгрии, а также других стран Восточной Европы могут купить меньший объём бензина. Украина по этому показателю находится на последнем месте (менее 380 литров Аи-95).

На первом месте — Люксембург, где жителям хватит средней зарплаты на 2,6 тыс. литров бензина. Далее идут Норвегия и Австрия (2,3 тыс. и 2,1 тыс. литров соответственно).

По ценам на топливо в пересчёте на рубли лучшая позиция — у Казахстана, где литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. В России — 49,1 рубля за литр, далее идут Белоруссия и Украина (58 рублей и 80,3 рубля за литр).

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