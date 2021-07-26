Пекин, 26 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Сети опубликованы фотографии нового купе-кроссовера Chery. Снимки размещены на сайте Autohome.

Autohome Chery X-C

Фотографии были сделаны в Китае во время испытаний. На полученных снимках можно отметить, что кроссовер получил новый дизайн. По предварительной информации, официальный дебют новинки состоится осенью 2022 года.

Стоит отметить, что весной 2021 года были представлены тизерные изображения нового кроссовера Chery с новым фирменным дизайном. Модель получила наименование X-C.

Однако на кузове заснятого в Китае автомобиля имеется табличка с надписью T190. Возможно, что это внутренний заводской номер нового кроссовера Chery X-C.

Модель выделяется двухэтажной передней оптикой, а также радиаторной решеткой с новым рисунком. На корме кроссовера можно отметить объединенную плашку задних фонарей.

Напомним, компания Chery планирует в ближайшем будущем представить хэтчбек QQ нового поколения.

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